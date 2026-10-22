Nacional-Liverpool: 90 minutos que pueden valer media temporada

El equipo de Jorge Fossati aprovechó la derrota de Montevideo City el pasado fin de semana y con una gran victoria frente a Peñarol volvió a subirse a lo más alto de la clasificación, en la que acumula 24 unidades.

Mientras tanto, Nacional ganó su quinto partido consecutivo y con 23 enteros volvió a la lucha y a depender exclusivamente de sí mismo para ser bicampeón uruguayo pocas semanas después de que el equipo estuviera prácticamente afuera de todo.

Este domingo, el Tricolor y el Negriazul se enfrentarán en el estadio Gran Parque Central y allí el local buscará prolongar el buen momento que vive desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica.

Tras comenzar la temporada bajo las órdenes de Jadson Viera y de continuara con Jorge Bava al frente del plantel, Nacional selló en agosto la vuelta del campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista.

En su tercer ciclo como entrenador de Nacional tras los de 2002-2003 y 2007, Carreño dirigió al Tricolor en 13 partidos del Torneo Clausura y de la Copa Uruguay, en los que sumó diez triunfos y tres igualdades.

Una nueva victoria lo posicionaría como líder del Clausura y eso llevaría al equipo a depender de sí mismo para repetir el título de campeón uruguayo por primera vez en muchos meses.

Del otro lado, Liverpool buscará un triunfo que le permita aferrarse a la primera posición y encarar desde esa posición las últimas tres fechas del certamen.

También el domingo, Montevideo City Torque recibirá a Cerro, Boston River visitará a Cerro Largo y Montevideo Wanderers jugará con Progreso un duelo en el que se pondrán en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

Un día antes, Central Español y Albion también se enfrentarán por puntos muy importantes para mantener la categoría, mientras que Deportivo Maldonado recibirá a Danubio, otro de los que está obligado a ganar para seguir luchando por no descender.

Este viernes, la fecha comenzará con los duelos Defensor Sporting-Racing y Juventud-Peñarol.

Líder de la Tabla Anual acumulada, aunque cada vez con menos ventaja sobre sus perseguidores, el Aurinegro tratará de reponerse rápidamente del golpe que le dio Liverpool el pasado fin de semana.

El encuentro ante el conjunto de la ciudad de Las Piedras encontrará a Peñarol con apenas un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones.

- Encuentros de la duodécima jornada del Torneo Clausura:

23.10: Juventud-Peñarol, Defensor Sporting-Racing.

24.10: Central Español-Albion, Deportivo Maldonado-Danubio.

25.10: Montevideo Wanderers-Progreso, Montevideo City Torque-Cerro, Cerro Largo-Boston River, Nacional-Liverpool.