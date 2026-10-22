Ramón Calderón, sobre la ausencia de Florentino: "Perjudica el prestigio del Madrid"

"La ausencia del presidente de mi equipo es una mala noticia para el deporte y para el prestigio del Real Madrid. No damos un buen ejemplo a los aficionados si los dirigentes no demostramos una relación amistosa. No tiene nada que ver con el deporte. Da la sensación de que es una rabieta personal, después de que el Barcelona decidiera no seguir con el proyecto de la Superliga", ha opinado.

Calderón ha atendido a los medios de comunicación presentes en el club de Golf Barcelona, en Sant Esteve de Sesrovires, en el marco del desafío Nacex, el tradicional torneo benéfico de pádel y golf que enfrenta a leyendas del Barcelona y del Real Madrid previo al clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou.

El expresidente del club blanco ha ahondado en esta idea: "No hay otra razón. Ese asunto famoso del árbitro apareció un año y nueve meses antes de que el presidente dijera que el Barcelona y el Real Madrid deben estar siempre unidos y apoyándose mutuamente".

"Este Florentino Pérez no es el que yo recuerdo años atrás", ha añadido Calderón, que pese a reiterar que el caso Negreira "es un asunto que no suena bien", ha abogado por "ser prudente y cauto" y no opinar hasta que exista un resolución.

Además, el expresidente del Real Madrid ha opinado que "harían muy bien los dirigentes en no hablar de los árbitros", puesto que éstos "se equivocaban, se equivocan y se equivocarán".

"Recuerdo a Di Stéfano, que decía que un club grande no se puede quejar ni de las lesiones, ni de la mala suerte y ni de los árbitros. Quejarse de los árbitros es de equipo pequeño. El Real Madrid es un club admirado en el mundo entero y tiene un prestigio bien ganado, yo lo he vivido. Hablar de los árbitros nos convierte en un equipo no tan grande", ha lamentado.

Asimismo, Calderón se ha mostrado optimista con el futuro del club blanco en la parcela deportiva: "El Real Madrid tiene muy buenos jugadores y luchará por ganar todos los títulos. Está en el camino para hacerlo. Lo que ocurra el domingo no sé si tiene mucha importancia. Dará moral al que gane, pero quedarán 28 partidos y muchos puntos. La temporada es muy larga. El Real Madrid tiene un equipo muy competitivo y estará en condiciones de disputar todos los títulos".