Venezolana Higuera frente a brasileña Geyse, duelo de goleadoras en el fútbol mexicano

Geyse, máxima anotadora del certamen con 17 goles y con el récord de la liga de marcar en cada uno de los juegos realizados hasta ahora, es el principal argumento para que el América, líder del grupo dos con 28 puntos, sea el principal candidato a repetir como campeón.

Gracias a la efectividad de la seleccionada brasileña, las Águilas cuentan con la delantera más productiva de la competencia con 47 goles en 11 partidos, lo cual las coloca como favoritas para salir victoriosas del estadio del equipo potosino.

Higuera, segunda con 14 goles, es el arma que ha permitido al San Luis estar en el tercer puesto del sector B, dentro de los lugares de clasificación a la fase final, a la que avanzan los cuatro primeros de cada grupo.

La colaboración de Higuera, habitual en el seleccionado venezolano, ha permitido al San Luis sumar 24 goles, es el tercer mejor ataque del grupo, un atributo que deberán exprimir al máximo en su búsqueda de derrotar al campeón para mantenerse en puestos de liguilla.

El sábado, la jornada continuará con la visita del Toluca, cuarto del grupo 1 con 23 puntos, al Cruz Azul, séptimo del sector con 15 unidades.

El Toluca está a un triunfo de clasificar, y la Máquina, aunque gane sus últimos tres partidos, necesita un milagro para avanzar.

En otro juego, el Juárez FC, la sorpresa del certamen, que marcha tercero del sector 1 con 24 puntos, clasificará a la Liguilla si hace buena su condición de favorito y vence al Querétaro, último lugar.

Y el Pachuca, sexto del grupo dos, necesita vencer al Necaxa, último lugar, para mantener sus opciones de liguilla.

El domingo Tigres UANL y Monterrey chocan por la cima del grupo uno, que pertenece a Rayadas con 30 puntos, por 28 de las felinas.

Un día después, el Atlante recibirá al Guadalajara, el Puebla se meterá a la cancha del Atlas y Santos Laguna chocará con el León.

La undécima jornada del Apertura arrancará este viernes con el duelo entre Tijuana y Pumas UNAM.

- Partidos de la duodécima jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano:

Sábado 24.10: Pachuca-Necaxa, San Luis-América, Cruz Azul-Toluca y Juárez FC-Querétaro

Lunes 26.10: Atlante-Guadalajara, Atlas-Puebla, Santos Laguna-León.