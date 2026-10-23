1-1. Enciso evita el triunfo del Nottingham

El Nottingham llegó a su encuentro de la octava jornada necesitado y sin margen de error, en puesto de descenso, antepenúltimo. El Ipswich, más tranquilo en la tabla, adaptado a la Premier a la que ha ascendido recientemente, hizo un ejercicio de resistencia. Estuvo al borde de la derrota, pero se salvó.

Y es que el Nottingham hizo todo para ganar. Se puso por delante en el marcador pronto, con un pase del colombiano Daniel Muñoz que culminó Neco Williams.

Sin embargo, no fue capaz de ampliar su ventaja. Leif Davis sacó bajo palos dos balones que entraban, el primero a la media hora, en un disparo de Morgan Gibbs, y el otro a la hora de juego, cuando el choque ya estaba en empate.

Un error grosero del defensa serbio Nikola Milenkovic, que no controló el balón largo desde la defensa local, fue aprovechado por Enciso, que encaró desde el medio campo al meta Matz Sels, al que batió en el mano a mano.

Tuvo todo tipo de ocasiones el conjunto visitante, pero falló. El Ipswich se agarró a su portero, Christian Walton, y a la falta de acierto de su rival y salvó un punto que le mantiene en el ecuador de la clasificación, con tres partidos ganados y uno empatado en ocho jornadas.

El Nottingham sale provisionalmente del descenso. Marca ahora la salvación, pero igualado a puntos con el Coventry, antepenúltimo, que inicia los puestos de descenso.