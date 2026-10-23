El australiano Milicic deja la selección femenina de China por motivos familiares

La federación explicó que la decisión se adoptó de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares del entrenador, que dirigía al combinado asiático desde mayo de 2024.

La CFA no anunció un sustituto y señaló que estudiará la composición del próximo cuerpo técnico para preparar el nuevo ciclo competitivo y las eliminatorias olímpicas.

Bajo la dirección de Milicic, China alcanzó las semifinales de la Copa Asiática femenina de marzo de 2026, en las que cayó por 2-1 ante Australia, anfitriona del torneo.

La selección china, campeona asiática en 2022, afronta el relevo en el banquillo en el marco de un plan nacional presentado ese mismo año para impulsar el fútbol femenino, que contemplaba alcanzar las semifinales de las grandes competiciones internacionales antes de 2030 y aspiraba a organizar el Mundial de 2031, cuya única candidatura válida corresponde finalmente a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica.

El proyecto también fijaba como horizonte 2035 una expansión significativa de la participación femenina en el fútbol, dentro de una estrategia para mejorar la formación de jugadoras y elevar la competitividad internacional.

El relevo coincide además con las reformas emprendidas en el fútbol chino, incluida una amplia campaña contra la corrupción y el amaño de partidos iniciada en 2022, que ha derivado en más de un centenar de inhabilitaciones de por vida y condenas contra antiguos altos cargos federativos.