El Oporto de Samu se mide al Gil Vicente tras sus desventuras en Europa

Samu, que regresó recientemente tras siete meses de baja por lesión, fue lo positivo de dos semanas negativas para los 'dragones', ya que volvió a los goles ante el Betis (derrota por 3-2) y al once contra el PSV (derrota por 0-1).

El campeón portugués, que sigue sin sumar puntos en la Liga de Campeones, ha tenido más éxito en el campeonato nacional, en el que es líder en solitario y con un pleno de victorias, aunque la más reciente, ante el Marítimo (1-2), solo se logró en los últimos compases.

El próximo reto del Oporto, en el que también militan los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz, será el desplazamiento a casa del séptimo clasificado, el Gil Vicente, que cuenta con el delantero canario Héctor Hernández y el centrocampista madrileño Santi García como piezas clave.

El domingo le tocará el turno al Sporting de Portugal, tercero en la clasificación, que se enfrentará al Académico de Viseu, que ocupa el quinto puesto en su temporada de regreso a la máxima categoría tras 37 años.

Los 'leones' de Iván Fresneda y Santi Altimira derrotaron al Braga (1-3) en su último choque liguero y sumaron otro triunfo en 'Champions' frente al Niza (0-2), pero este miércoles sufrieron su primera derrota del curso al caer en casa ante el LASK austríaco (2-3).

Independientemente de los resultados, el Sporting sabe que podrá confiar en la capacidad goleadora del colombiano Luis Suárez, que lleva nueve encuentros consecutivos marcando.

Su próximo oponente, el Académico de Viseu, tiene seis españoles en su plantilla, como el ex del Granada Miguel Brau, y ya le ha quitado puntos al Benfica.

Será precisamente el Benfica (2º) el encargado de cerrar la jornada, con un desplazamiento al archipiélago de las Azores para enfrentarse al cuarto clasificado y también recién ascendido Santa Clara.

Con un ataque liderado por el argentino Gianluca Prestianni, los lisboetas encadenan tres victorias consecutivas: en la Liga, frente al Vitória Guimarães (2-0), y en la Europa League, donde el extremo 'albiceleste' sumó un par de asistencias contra el Celtic (4-1) y un gol contra el Omonia chipriota (1-4).

Partidos de la novena jornada de la Liga Portugal:

Vitória Guimarães - Marítimo