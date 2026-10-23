Flamengo se concentra en la Liga tras eliminación de la Libertadores para salvar el año

El conjunto carioca, actual campeón brasileño y de la Libertadores, recibirá el lunes al Atlético Mineiro en el último partido de la trigésimo segunda jornada de la Liga, que, ante las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, tendrá siete partidos el sábado y dos el lunes.

El equipo liderado por el técnico Leonardo Jardim está obligado a vencer el lunes para mantenerse en la cima de la clasificación del Campeonato Brasileño ya que, a falta tan solo de siete jornadas para el final de la Liga, es el único título importante que tiene al alcance para salvar la temporada.

Flamengo lidera la clasificación con 67 puntos, pero sigue amenazado por Palmeiras, al que solo aventaja por un punto, por lo que cualquier pinchazo en la recta final del torneo puede ser fatal.

A diferencia de Flamengo, que puede terminar el año sin títulos importantes, Palmeiras tiene al alcance los de la Libertadores, de la que disputará la final con Estudiantes el 28 de noviembre en Montevideo; la Copa do Brasil, en la que está inscrito en semifinales; y el propio Campeonato Brasileño, que lideró la mayor parte del tiempo hasta ser desplazado por el conjunto carioca.

Flamengo, además, se medirá el lunes a un motivado Atlético Mineiro, que garantizó cupo en la final de la Copa Sudamericana, en la que se medirá al Boca Juniors argentino en Barranquilla el 21 de noviembre.

El Mineiro, sexto en la clasificación de la Liga, necesita al menos dos puntos para meterse entre los cuatro primeros, que garantizan cupo en la Libertadores el próximo año, por lo que no reservará titulares en su visita al Maracaná.

Palmeiras tiene un compromiso hipotéticamente más fácil debido a que recibirá el sábado al Bragantino, que marcha décimo en la clasificación en medio de una temporada irregular.

El conjunto verde de Sao Paulo, además, podrá contar el sábado con el regreso del delantero Vitor Roque, que no pudo disputar la semifinal de la Libertadores frente al Fluminense por una lesión.

El equipo comandado por el técnico portugués Abel Ferreira está a la espera de cualquier revés del Flamengo para tomarse el liderato.

La desmotivación, en cambio, puede perjudicar al Flamengo, que era favorito al título de la Libertadores este año y terminó eliminado por Estudiantes en semifinales en los penaltis. El conjunto carioca logró un importante empate a domicilio en el partido de ida y no consiguió imponerse en el Maracaná.

Flamengo también ya fue eliminado de la Copa do Brasil y cayó en las finales de este año de la Recopa Sudamericana, ante el Lanús argentino, y de la Supercopa do Brasil, ante el Corinthians.

En caso de que no levante el título de Liga este año, el club más popular de Brasil encajará su segunda peor temporada desde 2019, cuando también fue campeón de la Libertadores y del Campeonato Brasileño como en 2025.

Su único título este año es el del Campeonato Carioca, que solo consiguió tras imponerse en los penaltis al Fluminense.

En 2023, su peor temporada en varios año, terminó sin títulos, ya que fue vencido por el Fluminense en la final del Carioca.

- Partidos de la trigésima segunda jornada:

. Sábado: Mirassol-São Paulo, Internacional-Botafogo, Vitória-Athletico Paranaense, Vasco da Gama-Corinthians, Palmeiras-Bragantino, Chapecoense-Fluminense y Santos-Bahía.

. Lunes: Coritiba-Gremio y Flamengo-Atlético Mineiro.