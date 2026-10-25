Video: derrumbe de una casa en Asunción deja un militar fallecido

Durante la tarde de este domingo se produjo el colapso de una casa particular ubicada en la intersección de las calles Herrera y República Francesa, barrio Ciudad Nueva de Asunción.

Ante el caso, unidades de bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y tras dos horas de trabajo, lograron rescatar a un hombre que resultó gravemente herido. Se trata de Alipio Duarte Fretes (25), un vicesargento, que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Por otra parte, los intervinientes detallaron que Lisandro Junior Daspet (22) fue la víctima fatal del hecho. De manera preliminar, un capitán de bomberos había mencionado que serían obreros que trabajaban en el lugar para una demolición. Luego se dio a conocer que son militares.

Según indicó, en el lugar se encontraban tres hombres en total y uno de ellos logró salir prácticamente ileso. Uniformados de la Policía Nacional también intervinieron en el hecho.

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Comunicado de las Fuerzas Militares

El Comando de las Fuerzas Militares confirmó el lamentable fallecimiento del Vicesargento Primero Lisandro Junior Daspett Sanabria, integrante del Regimiento Escolta Presidencial, quien se encontraba fuera de servicio al momento del suceso.

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Asimismo, el comunicado señala que otros dos uniformados de la misma unidad, el Sargento Ayudante de Transporte Edgar Carrasco y el Vicesargento Primero Alipio Duarte Fretes, resultaron con lesiones y permanecen bajo observación médica.

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