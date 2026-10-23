Íñigo Pérez: "Soy de Pamplona y Aguirre siempre ha sido una referencia"

"Hemos visto a Aguirre con el Valencia, le conozco de otros escenarios, y sé de su capacidad. Por el ambiente, la atmósfera y al ser un derbi, estos partidos que son tan analizados no hay mucho factor que me sorprenda. El partido cuando el entrenador deja de tener el control, hace que el fútbol se descontrole", explicó.

"Nunca un derbi es un partido normal, tiene componentes diferentes. Se nota en el equipo, alrededor del equipo… Es muy bonito venir de Anfield y tener la opción de volver a jugar un partido tan importante en Mestalla, es un punto al que agarrarte y al que ir con ilusión", agregó.

Sobre las dificultades que tradicionalmente ha encontrado el Villarreal en el feudo valencianista, Íñigo comentó que "probablemente sea un partido en el que la emoción se note en el ambiente". "Espero un partido cerrado, medido. Tienen un entrenador con experiencia que la hará hacer valor a sus jugadores. Nosotros a no salirnos del guion que nos ha ido bien, a intentar replicarlo y esperar acierto en las dos áreas".

El técnico, que vive su primera temporada al frente del Villarreal, aseguró que su equipo ha jugado "muy bien por muchos momentos", pero que han obtenido menos de lo que merecen. "Si has hecho eso y no has hecho los puntos que crees que mereces, hay que esforzarse más, hay que analizar más", recalcó.

Ante la irregular trayectoria de los dos equipos, el preparador navarro admitió que el triunfo este sábado supondrá "un soplo de aire fresco" para el que gane.

"El equipo viene de una dinámica buena, pero siempre está el pero de lo resultados, ojalá podamos ganar mañana. Todas las victorias son golpes sobre la mesa para el proceso. Nosotros nos centramos en el proceso y como daño colateral están las victorias", concluyó.