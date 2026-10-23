Japón ve difícil que Arabia Saudí acoja la Copa Asiática de 2027 por la ofensiva hutí

"Evidentemente no es seguro, por lo que en este momento considero que celebrarlo allí no es nada sencillo", dijo en declaraciones a la prensa durante el congreso extraordinario de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), celebrada en Tokio.

Miyamoto informó de que se había reunido con la parte saudí y que le habían trasladado que su "máxima prioridad" es la seguridad de los futbolistas, de los aficionados y de las personas que van a participar en la competición.

Asimismo, agregó que le comentaron que, en coordinación con la AFC, determinarán si es viable o no celebrar el torneo pero "para eso se necesitará un poco de tiempo".

Las declaraciones de Miyamoto llegaron una semana después de que Arabia Saudí asegurara que mantiene los preparativos para albergar la Copa Asia, previsto del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, a pesar de que ya ha aplazado eventos insignia deportivos, como el torneo de tenis Six Kings Slam, donde iba a jugar Carlos Alcaraz.

A ello se suman otros eventos musicales o de cine que han quedado aplazados, en un momento en el que los hutíes están atacando objetivos en Arabia Saudí, país que encabeza la coalición militar contra los rebeldes y apoya a las tropas del Gobierno reconocido internacionalmente.