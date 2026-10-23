Javier Tebas ve "muy positiva" la venta del Valencia a Pitchwise Holdings

Este movimiento "pone en valor a LaLiga como una competición atractiva y sostenible económicamente para la gran inversión internacional a largo plazo”, declaró Tebas.

La entidad valenciana señaló que Lim mantiene la mayoría accionarial, pero que Pitchwise Holdings pasa a tener "una participación minoritaria significativa" y, aunque no desvela el importe de la transacción, destaca que los nuevos accionistas han valorado al club en 1.250 millones de euros y que "aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club".

En palabras del máximo dirigente de LaLiga, "supone un paso decisivo en el relevo liderado por Kiat Lim -hijo Peter Lim, propietario del club -, que continuará como presidente mientras Meriton mantiene la participación mayoritaria y ha conseguido asegurar la financiación del Nou Mestalla y ahora incorpora socios de máximo prestigio internacional", señala en declaraciones difundidas por LaLiga.

"Es importante destacar que inversores de este nivel no solo confíen en el Valencia CF, sino que decidan invertir en clubes de LALIGA. Esta operación, en la línea de los últimos movimientos accionariales que estamos viendo, no hace sino acreditar el gran trabajo realizado en el Valencia CF en los últimos años", concluyó Tebas.