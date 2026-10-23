Kounde se entrena al margen en el penúltimo entrenamiento antes del clásico

El internacional francés, que se perdió el partido del martes contra el PSG en la Liga de Campeones por un esguince en el tobillo izquierdo, ha realizado trabajo específico sobre el césped y en el gimnasio, y es duda para el próximo compromiso del Barça.

El entrenador Hansi Flick dirigido una sesión en la que han participado todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de los futbolistas de la cantera Hamza Abdelkarim, Àlex Campos, Orian Goren y Ebrima Tunkara.

Más allá de la duda de Kounde, el Barça afrontará el clásico con las bajas confirmadas por lesión de Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen y Roony Bardghji.

El equipo catalán volverá a ejercitarse este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, posteriormente, Flick atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa.