Presidente del Getafe sobre Bordalás: “Hay que tener la cara como el cemento”

En las declaraciones, recogidas por la Cadena SER este viernes, Torres aseguró que no engañó "ni a él, ni a nadie” y que “no se va a tomar ninguna medida” por las palabras de Bordalás, quien cargó contra la planificación deportiva de su club tras la derrota este jueves frente al Lugano (2-5) en la Liga Conferencia.

Bordalás declaró que se sentía “engañado” porque “no se ha cumplido lo que se ha prometido" y afirmó que su equipo no tiene recursos suficientes para afrontar las competiciones que disputa esta temporada.

Por su parte, Torres le contestó que “él (Bordalás) piensa una cosa y ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado. Lo que tiene que hacer es respetar a los futbolistas, igual que los jugadores le respetan a él”.

Pese a que aseguró que no ha hablado con el técnico alicantino, explicó que “él ha firmado porque ha querido” y se planteó “qué hace aquí si está tan a disgusto”.

“Tenemos una de las mejores plantillas que hemos tenido, lo que hay que hacer es ganar en Bilbao”, concluyó.