Saints-Steelers y su cita histórica en París en medio de disturbios y protestas civiles

Los Saints, que llevan en el casco una flor de lis, serán locales en el Stade de France debido a la herencia que los colonos franceses dejaron en New Orleans, Louisiana, entre 1682 y 1762.

El juego de la semana siete se celebrará en el norte de la ciudad, en el Stade de France entre dos equipos de gran tradición.

Steelers, el más ganador del Super Bowl, junto con New England Patriots, con seis trofeos Lombardi, chocará con Saints, representante de la herencia que los colonos franceses dejaron en New Orleans (fundada en 1718), Louisiana (nombrada así en honor al rey Luis XIV de Francia), entre 1682 y 1762.

Por eso, los Saints serán el equipo local en el Stade de France.

"Dado que Luisiana fue una colonia francesa, basta con pasear por nuestra ciudad para encontrar constantes recordatorios de esa conexión. Eso es único, por eso es que estamos muy ilusionados por jugar el primer partido de la NFL en Francia", ha dicho Mickey Loomis, vicepresidente y gerente general de los Saints en la previa del juego.

Los Steelers, liderados por el experimentado Aaron Rodgers, parten como favoritos.

Con Rodgers, de 42 años, en los controles, Pittsburgh está llamado a vencer y mantenerse en la lucha por la cima de la división Norte de la Conferencia Americana, que hoy comparte con los Cleveland Browns, que ha ganado 4 partidos y perdido 2.

Rodgers, una leyenda activa de la NFL, se mantiene como uno de los mejores pasadores de la liga con 12 asistencias para anotación, a pesar de tener un errático cuerpo de receptores, en el que ni el experimentado DK Metcalf ha terminado de explotar.

Enfrente, Tyler Shough estará al mando de la ofensiva de los Saints, quien también suma 12 envíos de 'touchdown', pero que a diferencia de Rodgers cuenta con el talento de Chris Olave, de ascendencia cubana, el segundo mejor receptor en yardas acumuladas en la campaña.

New Orleans necesita la victoria para no rezagarse en la persecución por el primer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional, en la que marcha segundo, junto a Atlanta Falcons, con récord de 2-4.

A pesar de que el sábado pasado, París vivió una agitada jornada de protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en los colegios en la que grupos enmascarados prendieron fuego y atacaron edificios públicos que provocaron que el gobierno decretara toques de queda nocturnos durante la semana, la NFL confió en la vuelta al orden para que el partido se desarrolle sin problema.

"Seguimos colaborando de manera estrecha con las autoridades locales y nuestros socios en todos los asuntos operativos y de seguridad, y mantenemos informados a los dos equipos. No se han producido interrupciones ni repercusiones en las sedes dispuestas", informó la liga a través de un comunicado.

Según números de la National Football League, Francia es uno de los mercados más atractivos en Europa con más de 14 millones de aficionados al fútbol americano, sólo superado por Alemania, con más de 20 millones de seguidores, y a la par de Reino Unido.

Un escalón más abajo aparece España con más de 11 millones de aficionados a este deporte.

Para potenciar el crecimiento de la NFL, en septiembre pasado los New Orleans Saints se unieron a los programas de promoción del flag football, variante sin contacto del fútbol americano, que será parte del programa olímpico en 2028, con una serie de torneos sub-15.

El equipo juvenil campeón de este torneo será premiado con un viaje a New Orleans para jugar ante equipos locales y presenciar un partido de los Saints en el Caesars Superdome.