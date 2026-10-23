Simeone, sin Koke, ‘Cuti’ Romero y Cardoso

Koke se perderá su cuarto choque consecutivo a causa de una lesión muscular; Romero no jugará por segundo encuentro seguido por una distensión muscular, sufrida hace una semana ante el Espanyol, y Johnny, lesionado el pasado martes ante el Stuttgart, tampoco estará disponible para este sábado en el estadio Metropolitano.

Son las tres bajas del técnico argentino para el compromiso contra el Deportivo de La Coruña, en el que sí estará apto Kang in Lee, sin minutos en Stuttgart por una sobrecarga, pero dentro de los entrenamientos con el grupo, también en la sesión de este viernes, con lo que está disponible para el partido.