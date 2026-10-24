0-1. Borja Sainz da el triunfo al Oporto frente al Gil Vicente

El Oporto volvió al campeonato que lidera tras dos derrotas consecutivas en 'Champions' (contra el Betis y el PSV), pero no lo tuvo más fácil frente al bloque defensivo bajo y bien organizado del Gil Vicente del madrileño Santi García.

Sainz, que entró en el once del campeón portugués tras la lesión de Pietuszewski durante el calentamiento, tuvo la mejor ocasión de una primera parte igualada en la que el balón no se acercó demasiado a las porterías.

Los 'dragones' consiguieron por fin romper la igualdad en el minuto 63, y precisamente por Borja Sainz.

La defensa rival aún logró interceptar el centro de Froholdt hacia el también español Samu, pero el delantero vasco recogió el rebote en el área e hizo el gol.

Sainz fue sustituido en el 73' por el delantero internacional mexicano Santi Giménez, que volvió a disputar minutos en la Liga Portugal tras dos encuentros sin haber sido alineado por el técnico Francesco Farioli.

En el tramo final, el Gil Vicente vio cómo sus aspiraciones de remontada se complicaban por la expulsión del defensa central francés Marvin Elimbi, tras una falta sobre Pepê, y el Oporto se llevó de la ciudad norteña de Barcelos su novena victoria en nueve jornadas.