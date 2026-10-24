0-2. Xabi Alonso ya echa de menos al 'Dibu'

Una terrible salida del belga, que tendrá que jugar varios partidos más hasta que se recupere el arquero argentino, propició la tercera derrota de los 'blues' en esta Premier League y los aleja del liderato del Manchester City y el Arsenal, ya a siete puntos de distancia.

Los cánticos que la afición del Chelsea dirigió a los 'Spurs' ("Vais a descender con el City") pronto se volvieron en contra de los locales. Después de una primera mitad en la que Antonin Kinsky y Penders fueron los mejores de sus equipos, con paradas a Cole Palmer, Jordan Henderson y Omar Marmoush, el horror le llegó al Chelsea en diez minutos tétricos.

Mientras caía el diluvio universal en Stamford Bridge, Penders, quizás con los guantes demasiado mojados, despejó un córner de Pedro Porro, ya recuperado de su lesión muscular, hacia el lugar equivocado. El belga se marcó en propia meta y el Chelsea no se lo podía creer.

Tres minutos después y cuando aún confiaba en la remontada, Cole Palmer, al que ya le habían sacado una amarilla, pisó a Conor Gallagher y se llevó la segunda. Con diez, sin delantero centro, ya que Joao Pedro no estuvo ni convocado por lesión, y con muy pocos ánimos, el Chelsea, lejos de soñar con empatar, se llevó otro varapalo.

Mathis Tel, desde treinta metros, probó fortuna y colocó la pelota junto a un palo, provocando la espantada de la afición del Chelsea.

La derrota deja al Chelsea cuarto, con trece puntos, pero Liverpool, Brentford y Leeds United le pueden pasar esta jornada en función de sus resultados, mientras que el Tottenham, que no hace tanto estaba en descenso, coge una bombona de oxígeno y, tras dos triunfos consecutivos, es duodécimo, con nueve unidades.

La mala noticia para Roberto de Zerbi es que James Maddison se ha vuelto a lesionar. Aún no se conoce el tiempo de baja.

0 - Chelsea: Penders; Neto (Welbeck, m.88), Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato (Palestra, m.65); Caicedo, Henderson; Palmer, Quenda (Estevao, m.72) y Rogers.

2 - Tottenham Hotspur: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson (Porro, m.65); Fernandes, Tonali, Maddison (Gallagher, m.51); Kudus (Kulusevski, m.89), Tel (Davies, m.89) y Marmoush (Solanke, m.65).

Goles: 0-1, m.77: Penders, en propia meta. 0-2, m.87: Tel.

Árbitro: Chris Kavanagh. Amonestó a Neto (m.80) y Rogers (m.91) por parte del Chelsea y a Gallagher (m.67) por parte del Tottenham Hotspur. Expulsó a Palmer por doble amarilla (m.71 y 81).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres).