2-0. Messi no llega a tiempo

Un gol en propia puerta de Casemiro en el minuto siete y otro del sueco Emil Forsberg en el tiempo añadido castigaron a un Inter Miami que evitó un revés más abultado gracias a varias paradas de mérito del canadiense Dayne St. Clair.

El portero evitó que la derrota fuera una goleada. Respondió a los intentos de Ronald Donkor y, tras el descanso, negó dos veces el gol al mexicano Jorge Ruvalcaba, antes de detener también un remate de Eric Maxim Choupo-Moting.

El Inter Miami acumuló imprecisiones al iniciar las jugadas desde atrás y concedió ocasiones a un rival que encontró espacios para amenazar mucho antes de sentenciar.

La entrada de Messi, en sustitución de Riquelme Fillipi, no bastó para cambiar el resultado. El argentino se incorporó con su equipo ya por detrás y buscó un empate que estuvo especialmente cerca en el minuto 84.

Tras una parada de Ethan Horvath a Santiago Morales, el venezolano Telasco Segovia estrelló un remate en el larguero, en una de las mejores oportunidades visitantes.

Del posible empate se pasó al 2-0 definitivo. Forsberg, que había entrado en el minuto 85, cerró el encuentro en el 91 a pase de Cameron Harper.

El Inter Miami quedó segundo del Este con 55 puntos, a quince del Nashville, que conquistó matemáticamente el Supporters' Shield, premio al mejor equipo de la temporada regular, tras ganar por 0-2 en Montreal.

El Nashville suma 70 puntos a falta de tres partidos y logró el trofeo por primera vez.