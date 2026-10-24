3-0. El Barcelona rompe la telaraña nazarí y recupera el liderato

La entrada de la noruega Caroline Graham Hansen resultó determinante para el conjunto dirigido por Pere Romeu. La atacante fabricó el gol que abrió el marcador, anotó el segundo y botó el córner que forzó el gol en propia de Teresa Mérida, tres acciones que permitieron al Barcelona desatascar un encuentro en el que acumuló 39 remates.

El Barcelona había cedido provisionalmente el liderato tras la remontada del Real Madrid ante el Costa Adeje Tenerife (3-2). A ello se sumaba la necesidad de pasar página de la derrota sufrida el pasado fin de semana en Zubieta y reencontrarse con la victoria. Con esa doble motivación saltaron al césped las locales, dispuestas a asumir el protagonismo con el balón.

Ante el entramado defensivo del Granada, el Barcelona tuvo que armarse de paciencia para encontrar espacios. Bonmatí, con un disparo demasiado centrado, Sidney, con un remate de espuela, y Pajor, con un cabezazo manso, protagonizaron los primeros avisos del conjunto azulgrana, todos neutralizados por Laura Sánchez.

El Barcelona monopolizaba la posesión, mientras el cuadro andaluz cerraba los espacios interiores para contener las acometidas locales. A las locales le faltaba profundidad para traducir su dominio en ocasiones claras, por lo que los disparos lejanos se convirtieron en una alternativa que tampoco permitió desatascar el encuentro antes del descanso (0-0).

Tras la reanudación, Pere Romeu movió el banquillo para tratar de desencallar un partido cada vez más espeso. Dio entrada a Claudia Pina y Caroline Graham Hansen, cuya participación resultó decisiva. La noruega aportó el desequilibrio que necesitaba el Barcelona y fabricó la jugada del primer gol: su centro raso fue tocado por Pajor y Brugts lo empujó al fondo de la red para romper la telaraña defensiva del Granada (1-0, min. 67).

Graham se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa andaluza y volvió a demostrar su calidad cinco minutos después. La extremo aprovechó que el primer gol había estirado las líneas del Granada para atacar el espacio y, tras recibir un envío preciso de Guijarro, firmó el segundo tanto local (2-0, min. 72).

El Barcelona encontró entonces más espacios y rozó el tercero con un disparo seco de Pina que se estrelló en el larguero. Van Asten también lo intentó con un cabezazo alto, en una acción en la que las locales reclamaron penalti sobre Paredes. Finalmente, Mérida, en propia puerta, tras un córner botado por Graham, estableció el 3-0 definitivo que permite al conjunto azulgrana recuperar la sonrisa y el liderato.

3 - Barcelona: Coll; Cámara, Paredes, van Asten, Brugts (Fernández, min.75); Bonmatí (Domínguez, min.82), Guijarro, Nazareth (Julià, min.75); Schertenleib, Pajor, Kerolin (Graham, min.54).

0 - Granada: Sánchez; López, Cardozo, Carrión (Perea, min.9), Mérida; Miñambres, Santiago (Zafra, min.70); Muñoz, Guridi, Sanmartín (Mateos, min.82); Gil (López, min.70).

Goles: 1-0, min.67: Esmee Brugts. 2-0, min.72: Caroline Graham. 3-0, min.90: Mérida, en propia portería.

Árbitra: María Eugenia Gil Soriano (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a Patri Guijarro (min.45+2) por parte del Barça.

Incidencias: Octava jornada de la Liga F Moeve disputada en el estadio Johan Cruyff ante 2.663 espectadores. Entregaron el premio de la mejor jugadora de septiembre a Claudia Pina.