Cinco duelos para decidir el clásico

Ocho goles en nueve jornadas de Liga contemplan a Lamine Yamal, una de las principales amenazas de un Barcelona que ha firmado un pleno de victorias. Su facilidad para desbordar, recortar hacia dentro y encontrar el disparo con la izquierda pondrá a prueba a Cucurella, encargado de cerrar el costado izquierdo del Real Madrid.

El lateral, todavía lejos de su mejor momento y algo apagado en el Real Madrid, conoce bien al extremo por su convivencia en la selección española y tendrá que combinar agresividad y paciencia para contener sus arrancadas. Evitar que Lamine reciba con ventaja y obligarle a jugar hacia fuera serán dos de sus principales desafíos. También deberá medir sus incorporaciones ofensivas para no dejar espacios a su espalda.

La explosividad de Anthony Gordon pondrá a examen la adaptación de Fede Valverde al lateral derecho. El inglés, acostumbrado a atacar los espacios y acelerar con el balón, intentará aprovechar cualquier desajuste del uruguayo, reconvertido en defensa durante los últimos encuentros por las necesidades de José Mourinho.

Valverde, si finalmente ocupa el lugar de Dumfries, la otra opción de Mourinho, responderá con su extraordinario despliegue físico, una virtud que le permite recorrer toda la banda sin perder capacidad para incorporarse al ataque. La vigilancia de Gordon exigirá atención a sus espaldas, pero también ofrecerá al madridista la posibilidad de castigar al extremo cuando este descuide sus obligaciones defensivas.

Dos futbolistas con el balón como principal argumento se disputarán el gobierno del centro del campo. Pedri, dueño de la pausa y del ritmo del Barcelona, intentará imponer su capacidad para conservar la posesión y encontrar compañeros entre líneas. Enfrente, Güler aportará su visión de juego, precisión en el pase y facilidad para acelerar las acciones ofensivas.

El turco ha ganado protagonismo en la organización del Real Madrid, especialmente después de que su entrada ante el Roma ayudara a corregir los problemas de circulación del equipo. Su posible asociación con Tchouaméni permitirá liberar su talento creativo, aunque también le obligará a trabajar sin balón para impedir que Pedri dirija cómodamente las operaciones.

Doce goles en diez enfrentamientos contra el Barcelona convierten a Kylian Mbappé en una amenaza conocida para la defensa azulgrana. El francés intentará explotar su velocidad y sus movimientos al espacio frente a Cubarsí, uno de los principales responsables de sostener la línea adelantada que caracteriza al conjunto de Hansi Flick.

La lectura del juego y la anticipación del joven central serán fundamentales para contener a un delantero capaz de castigar cualquier error de colocación. Cubarsí deberá decidir cuándo anticiparse y cuándo retroceder, una elección especialmente delicada ante un Mbappé que necesita pocos metros para convertir una carrera en una ocasión de gol.

La ausencia por sanción de Vinícius ha abierto las puertas del protagonismo a Yan Diomande, que llega al clásico después de marcar en tres de sus últimos cuatro partidos (Villarreal, Sevilla y Leipzig). Su velocidad, verticalidad y facilidad para encarar amenazarán el costado derecho del Barcelona, debilitado por las bajas defensivas que han condicionado las decisiones de Flick.

Xavi Espart afrontará uno de los mayores desafíos de su todavía corta trayectoria si finalmente ocupa el lateral derecho. El canterano tendrá que controlar las arrancadas de un extremo que atraviesa un buen momento y que intentará aprovechar su menor experiencia. La ayuda de sus compañeros y la protección de los espacios serán fundamentales para contener al marfileño.