El clásico, en once números

Madrid, 24 oct (EFE).- El Barcelona y el Real Madrid afrontan este domingo un clásico marcado por el equilibrio histórico, la extraordinaria producción goleadora del conjunto azulgrana y el rendimiento de algunas de sus principales figuras. Once números permiten descubrir las curiosidades, los récords y las tendencias que rodean uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol mundial.

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