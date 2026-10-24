El uruguayo Federico Viñas salva los muebles de Toluca

El uruguayo Federico Viñas salva los muebles de Toluca

León (México), 24 oct (EFE).- El uruguayo Federico Viñas marcó este sábado el gol con el que el Toluca rescató el empate 1-1 ante el León en partido de la decimocuarta jornada del torneo de Apertura mexicano.