El uruguayo Federico Viñas salva los muebles de Toluca

José Alvarado marcó para el León.
Toluca llegó a 23 puntos y ocupa el segundo lugar de la clasificación. León suma 22 y es quinto.
La decimocuarta jornada del torneo Apertura comenzó el viernes pasado con la victoria de San Luis por 0-1 sobre Atlante.
Con la victoria, el San Luis llegó a 19 puntos y se colocó en la décima posición del torneo. Atlante suma 14 y es decimoquinto.
La decimocuarta jornada concluirá el domingo con cuatro partidos.
Atlas chocará con Puebla, Querétaro recibirá al campeón Cruz Azul, el líder América e medirá con Pachuca y Tijuana con Santos Laguna.