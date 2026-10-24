Infantino se jacta de tener el apoyo de "la gran, gran mayoría" del mundo del fútbol

Entrevistado por BBC Deportes, a Infantino se le preguntó si había considerado la posibilidad de dimitir ante las numerosas críticas recibidas en los últimos meses, a lo que respondió con risas.

Recordó entonces que fue elegido en 2016 con el apoyo de 211 asociaciones miembros de la FIFA, del mundo entero. "Si nos tomamos en serio la democracia y el proceso democrático, y creemos que todos tenemos voz y voto en el mundo, y que el fútbol pertenece a todos, entonces tenemos que respetar la opinión de la gran, gran mayoría", recalcó.

Eso no le impidió reconocer que existen diferentes puntos de vista dentro de la FIFA: "No siempre es fácil poner a todos bajo el mismo techo, pero tenemos que respetarlos y respetar todas las opiniones".

Recordó además que acaba de conseguir el apoyo explícito de las confederaciones asiática y africana de fútbol, pero reconoció que debería tener "más a menudo" un diálogo fluido con la UEFA, ya que son precisamente las confederaciones europeas las que peor relación tienen con él y una gran parte de ellas han pedido abiertamente su dimisión.