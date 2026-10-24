Julián Alvarez, Kang in y Lookman, en el once atlético; Giménez, titular en el Deportivo

Julián Alvarez, Kang in y Lookman, en el once atlético; Giménez, titular en el Deportivo

Madrid, 24 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta de inicio con Julián Alvarez, Kang in Lee y Ademola Lookman y da descanso a Giuliano Simeone en el once titular para el partido de este sábado contra el Deportivo de La Coruña, en el que José María Giménez juega desde el principio en su regreso al estadio Metropolitano.