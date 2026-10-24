Mourinho: "Nos cansan cosas que continúan pasando, a Fermín le cansa nuestro discurso"

"Puede ser. A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa nuestro discurso con el árbitro. Así es", apuntó el técnico portugués.

El futbolista azulgrana dijo esta semana que "ya cansa" el discurso del Real Madrid sobre que los arbitrajes perjudican a su equipo o ayudan al Barcelona y agregó que el conjunto de Hansi Flick está "demostrando el nivel" que tiene en el campo.

Opinó sobre las filtraciones de los colegiados: "A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto siempre desde el principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber que el árbitro es A, B o C. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas, que de momento, según informaciones internas, todavía no se han roto".

"Hace tres semanas ha salido el nombre de un árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí nadie me ha dicho: 'El árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien", terminó.

La designación del árbitro para el clásico (domingo, 25 de octubre, 20.00 horas GMT) todavía no ha sido comunicada oficialmente por los canales de la Real Federación Española de Fútbol.

El Barça lidera la clasificación de la Primera División española con 27 puntos, seis más que el Real Madrid, que es tercero, por detrás del Atlético de Madrid (22).