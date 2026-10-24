Neymar, expulsado por taparse la boca mientras se dirigía a un rival

El número 10 estaba hablando con Rodrigo Nestor en el círculo central antes del inicio de la segunda mitad, cuando en un momento determinado se lleva la mano a la boca y le dice algo al centrocampista del equipo de Salvador.

En ese instante, Nestor se va directo hacia el árbitro para denunciar el comportamiento del exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG).

Antes incluso de reiniciarse el juego, el árbitro es llamado por el VAR, que le muestra la imagen de 'Ney' tapándose la boca. En consecuencia, decide expulsarlo con roja directa, al encuadrar el gesto del atacante en la bautizada como 'Ley Vinícius Júnior', que se aplica en el 'Brasileirão'.

Nestor y Neymar ya habían discutido en la primera mitad. En declaraciones a SporTV durante el descanso, el volante del Bahía criticó duramente a Neymar.

Relató que le fue a dar la mano y que el exjugador de la selección brasileña respondió lanzándole la pelota al cuerpo.

"Después escuché una serie de cosas. Mis padres me educaron muy bien, se lo agradezco mucho y sé perfectamente de dónde vengo. Nací en Itaquera; era difícil llegar adonde he llegado y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía. Él sabe lo que me dijo. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía", explicó.

Y completó sobre la estrella del Santos: "Es un ídolo para todo el mundo como jugador, pero hoy falló como persona por la forma en que habló. No se deben hacer ese tipo de cosas. Mis padres me educaron muy bien y les agradezco la educación que me dieron. Yo nunca diría algo así".

Repreguntado sobre qué le dijo exactamente, Nestor se negó a reproducir las palabras del dorsal 10 "porque hay niños viendo y no estuvo bien".

Tras esas declaraciones, Neymar habló con Nestor instantes antes de la segunda mitad, se tapó la boca por un momento y terminó expulsado.

El exdelantero del Al-Hilal saudí luego reconoció que se equivocó, pero que Nestor exageró porque se fue en dirección al árbitro antes de que le dijera nada.

Para entonces, el Bahía ganaba 1-0 gracias al gol de Luciano Juba, pero el Santos, con un hombre menos, insistió y logró un punto por medio de Luan Peres en el minuto 93.

El encuentro estuvo marcado por un fuerte temporal de lluvias que dejó el césped de Vila Belmiro lleno de charcos y en una situación prácticamente inviable para jugar al fútbol. Pese a todo, el partido se disputó hasta el final.