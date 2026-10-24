Simeone: "No es fácil pedir perdón, valoro el perdón de Julián"

"Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde. Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es", expuso en rueda de prensa.

"No estoy para juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo. La vida se va desarrollando, van pasando situaciones y bienvenido sea", añadió Simeone sobre todo lo sucedido este verano, cuando el atacante declaró su deseo de irse a otro club, ante el interés del Barcelona.

"Julián hizo un partidazo y la afición gritó el gol como un gol de su equipo. Valoro el esfuerzo de Julián. Ha repetido el partido bueno que viene haciendo en la Champions. Estamos encontrando al mejor Julián. Para los objetivos del club y lo que quiere nuestra gente, le necesitamos", expresó.

Preguntado por cómo habían vivido en el equipo toda la situación de Julián, el entrenador explicó: "Lo hemos vivido con mucha tranquilidad. Julián es un chico que siempre se ha comportado bien con todos, fue respetuoso con el equipo técnico, con los compañeros, con los fisios, con la prensa... Se ha comportado bien. Son procesos que ha tenido que pasar. Es un chico que se ha comportado bien y que poco a poco está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada".

Sobre el partido en sí, indicó: "Estoy contento por el resultado. Ganamos un partido que comenzó con un arranque muy complicado. Gracias a Dios Julián estuvo en el marcador, como el otro día. El otro día para darnos un punto y hoy para darnos los tres".

"En el primer tiempo nos costó entrar en el partido. No podíamos recuperar la pelota y jugar como imaginábamos. No nos sentíamos cómodos, cambiamos un par de cosas, los cambios nos mejoraron y nos dieron fuerza para presionar alto. Vino el gol y tuvimos tres ocasiones importantes para poder marcar y entramos en el partido que no se cerraba, en el pánico de los últimos 4 o 5 minutos y el Deportivo pudo empatar en la última jugada. La suerte estuvo de nuestro lado y ese gol no terminó entrando", señaló. EFE.