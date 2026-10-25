El Gotham de Juan Carlos Amorós, a un punto de conquistar el Shield de la NWSL

Las Washington Spirit de Adrián González, por su parte, perdieron por 2-1 ante las Kansas City Current y quedaron terceras, ya sin opciones de terminar en lo más alto de la clasificación.

Los goles de Midge Purce y Tierna Davidson dieron los tres puntos al Gotham, que suma 58 y recibirá al Utah Royals en su último compromiso antes de los 'playoffs'.

Un empate le bastará para asegurarse el NWSL Shield, el trofeo que se entrega al mejor equipo de la temporada regular.

Purce abrió el marcador en el minuto 22, a pase de Guro Reiten, y Davidson amplió la ventaja en el 62.

Orlando recortó distancias tres minutos después gracias a Solai Washington, pero no pudo evitar una derrota que lo dejó undécimo con 36 puntos.

El San Diego mantuvo abiertas sus opciones de conquistar el Shield, aunque el empate en casa ante Boston lo dejó con 55 puntos y obligado a ganar en la última jornada y esperar una derrota del Gotham.

Washington, por su parte, se quedó con 52 puntos después de caer en el campo de Kansas City, cuarto con 50.

Clara Luvanga adelantó al conjunto de González en el minuto doce, pero las locales remontaron en apenas cinco minutos. Lo'eau LaBonta igualó en el catorce y Vanessa DiBernardo firmó el 2-1 definitivo en el 17.