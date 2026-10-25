El Real Madrid llega a su hotel de concentración en Barcelona sin Courtois

Fuentes del conjunto blanco han informado a EFE de que la presencia del guardameta belga en el encuentro no está totalmente descartada, siempre y cuando experimente una mejoría en las próximas horas.

Tampoco han viajado los lesionados Ferland Mendy y Rodrygo, ni el sancionado Vinicius Júnior. Sí lo ha hecho el defensa Raúl Asencio, que se recupera de una fractura por estrés en la tibia derecha y ha viajado con el equipo para apoyar a sus compañeros.

La expedición madridista, encabezada por el técnico José Mourinho, ha aterrizado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat pasadas las 12:00h CET y se ha trasladado en autocar hasta el hotel InterContinental Barcelona, situado cerca de la plaza España, donde ha llegado pasadas las 13:00h CET ante la presencia de alrededor de un centenar de aficionados.