Elliott se disculpa por la expulsión y asegura que “no volverá a suceder”

El futbolista británico, que llegó este verano a la entidad valencianista cedido del Liverpool, salió en el minuto 70 de partido y vio la doble amarilla en el minuto 89 por protestar, dejando al Valencia con diez jugadores al igual que el Villarreal.

El equipo amarillo, que empató el gol de Pepelu tras el descanso, sufrió la expulsión de Pape Gueye diez minutos antes por roja directa tras un codazo a José Luis Gayà y terminó remontando el partido en el minuto 96.

“Me gustaría disculparme con mis compañeros de equipo y los increíbles seguidores del Valencia por la expulsión de ayer. Cometí un error y estoy arrepentido. No volverá a suceder”, afirmó Elliott.

“Ahora mismo, estoy concentrado en volver, trabajar aún más duro y ayudar al equipo a salir de esta situación lo antes posible. Gracias siempre por vuestro apoyo. Amunt Valencia”, finalizó el futbolista de Chertsey.

Tras el partido, el técnico valencianista Javier Aguirre calificó la expulsión como “absurda y ridícula”. “No sé que le pudo decir al árbitro porque apenas habla español y una expulsión por hablar me hace enfadar. Es una expulsión ridícula y se lo dije a él. No es culpa de él, la culpa es mía, pero de puertas hacia dentro hablaré con él. Pero la culpa es mía porque yo decido quien y cómo juega”, dijo el mexicano.