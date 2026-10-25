Keylor Navas brilla en empate de Pumas con Tigres

El paraguayo Robert Morales convirtió por los Pumas y el argentino Juan Brunetta descontó por los regios, que terminaron mejor y si no vulneraron a su rival fue por las intervenciones oportunas del ex portero del Real Madrid y el París Saint Germain.

En el minuto 56, Morales convirtió a pase de Pablo Bennevendo, pero Tigres reaccionó y en el 76 empató con el octavo gol de Brunetta, a pase del mundialista Guillermo Martínez.

El empate fue malo para los dos equipos, que siguieron fuera de la zona de clasificación. Pumas ocupa el duodécimo puesto con 17 unidades, dos más que Tigres, que es decimocuarto.

Antes, Guadalajara derrotÓ por 0-1 a los Rayados de Monterrey y se ratificaron en el segundo lugar con 26 puntos, una menos que e líder América.

Roberto Alvarado anotó de derecha en el minuto 9, al sacar provecho de un error de la defensa de Rayados, que también erraron a la ofensiva cuando el argentino Lucas Ocampos falló en el 19 un penalti, detenido por el guardameta Raúl Rangel.

En otro partido de hoy, Toluca empató 1-1 con un gol del uruguayo Federico Viñas, luego de que León tomó ventaja con una diana de José Alvarado.

La fecha 14 comenzó ayer, cuando el San Luis venció por 0-1 al Atlante y Necaxa-Juárez empataron 1-1.

El defensa paraguayo Walter Clar falló un penalti en los minutos finales, que le costó al Atlante una derrota por 0-1 ante San Luis gracias a un gol de Benjamín Galdames.

Antes, el colista Juárez igualó con Necaxa, penúltimo. Owen González le dio a ventaja al Necaxa pero Luca Martínez empató por el Juárez.

Este domingo, en el cierre de la decimocuarta fecha, América recibirá a Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores. El campeón Cruz Azul visitará a Querétaro, Puebla al Atlas y Santos Laguna al Tijuana.