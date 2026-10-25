Fútbol Internacional
25 de octubre de 2026 - 09:45

Sin novedades en la convocatoria del Barça, con dos jugadores del filial

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Barcelona (España), 25 oct (EFE).- Después de que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmara en la víspera la baja definitiva de Jules Kounde, la convocatoria de los azulgranas no registra ninguna novedad, con 23 citados, entre ellos los jóvenes Àlex Campos y Orian Goren.

Por EFE
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Además de Jules Koundé, Flick tampoco puede contar con Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen ni el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

La convocatoria para el encuentro contra el Real Madrid, correspondiente a la décima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), la componen los siguientes jugadores:

Porteros: Joan Garcia, Szcznesny y Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Àlex Campos.

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal y Orian Goren.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.