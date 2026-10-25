Sin novedades en la convocatoria del Barça, con dos jugadores del filial

Además de Jules Koundé, Flick tampoco puede contar con Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen ni el lesionado de larga duración Roony Bardghji.
La convocatoria para el encuentro contra el Real Madrid, correspondiente a la décima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), la componen los siguientes jugadores:
Porteros: Joan Garcia, Szcznesny y Livakovic.
Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Àlex Campos.
Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodri, De Jong, Bernal y Orian Goren.
Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.