Sin novedades en la convocatoria del Barça, con dos jugadores del filial

Sin novedades en la convocatoria del Barça, con dos jugadores del filial

Barcelona (España), 25 oct (EFE).- Después de que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, confirmara en la víspera la baja definitiva de Jules Kounde, la convocatoria de los azulgranas no registra ninguna novedad, con 23 citados, entre ellos los jóvenes Àlex Campos y Orian Goren.