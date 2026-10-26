El Villarreal ante un equipo de quinta división que no quiere despertar de su sueño copero

El cuadro insular es uno de los equipos punteros en el grupo 11 de Tercera Federación, la quinta división del fútbol español, y, pese ha haber encadenado dos pinchazos de la temporada ante el Formentera (2-1) y el Arenal (1-1), ganó sus primeros cinco partidos de liga.

Este martes será uno de los días más importantes en la historia reciente del Manacor, que ha vestido de gala su estadio de cara a la ocasión con la instalación de gradas supletorias, en colaboración con el Ayuntamiento de Manacor, y nuevas luces.

El conjunto dirigido por Miguel Aguado destaca por su potencia ofensiva, siendo el equipo más goleador de su grupo y enlazando una racha de 39 partidos consecutivos en liga donde ha marcado al menos un gol, y tratará de buscarle las cosquillas al Villarreal desde un bloque más compacto a lo habitual.

El gol está muy repartido en este equipo, con Adrià Marín como máximo artillero con tres goles hasta el momento y varios jugadores aportando dos tantos en lo que llevamos de temporada.

En defensa, su capitán Chato ejercerá de líder y tratará de frenar todas las acometidas del Villarreal, en un sistema que puede variar entre los dos y tres centrales en función de los momentos del partido.

En el caso del conjunto amarillo llega con la tranquilidad de la última victoria liguera en Mestalla y para esta eliminatoria el técnico dará entrada en el once inicial a algunos de los jugadores con menos minutos en este inicio de temporada o que descansaron en Mestalla, pudiendo entrar en convocatoria algún jugador del equipo filial.

En el capítulo de bajas, el técnico no podrá contar con el internacional marroquí Ilias Akhomach, que no se ha ejercitado este lunes por problemas musculares; mientras que Nicolás Pepe entrena con una protección especial tras su operación ocular, pero podrá estar en la lista, tras recibir alta médica.

Además, aunque ya han entrenado con normalidad, el lateral Carlos Romero y el centrocampista Nathan Saliba, tras recuperarse de sus problemas físicos, tampoco irán en la lista.

CE Manacor: Schwarz; Giner, Chato, Sergi Vecina, Ballester; Oliver, Sorell, Capellá, Giaquinto; Adrià Marín, Joan Marí.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Pau Navarro, Logan Costa, Cardona; Macià, Comesaña, Buchanan, Moleiro; Ayoze Pérez y Tani Oluwaseyi.

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco).