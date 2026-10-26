Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro y destrona a Bonmatí

La española Alexia Putellas volvió a la cima del fútbol femenino al conquistar este lunes su tercer Balón de Oro. La atacante, actualmente en el London City Lionesses y exfigura del Barcelona, recuperó el máximo reconocimiento individual después de sus consagraciones en 2021 y 2022, y puso fin a la hegemonía de su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora de las tres ediciones anteriores.

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Putellas, ausente de la terna en la edición pasada debido a una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante gran parte de la temporada, recuperó su mejor versión y firmó una campaña destacada, con 20 goles y 14 asistencias.

Antes de su incorporación al London City Lionesses, la futbolista fue una de las protagonistas de una temporada histórica del Barcelona, con el que conquistó el triplete nacional: Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España. También levantó la Liga de Campeones, tras la victoria azulgrana frente al Olympique de Lyon en la final.

Con la selección española, Putellas celebró además el título de la Liga de Naciones, otro logro que reforzó su candidatura al galardón. En el plano individual, fue reconocida como mejor jugadora de Europa por la UEFA, integró el once ideal de la Champions League y recibió la distinción a la mejor futbolista de la Liga de Naciones.

Con esta tercera conquista, la española amplía su lugar entre las grandes figuras de la historia del fútbol femenino y confirma el protagonismo de España en el Balón de Oro. Desde que comenzó a entregarse la distinción femenina, en 2018, solo cuatro futbolistas se han quedado con el premio: Putellas, Bonmatí, la noruega Ada Hegerberg y la estadounidense Megan Rapinoe.

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El nuevo triunfo de Alexia no solo representa un regreso a la cima después de las lesiones, sino también el fin de una etapa de dominio de Bonmatí y la confirmación de una rivalidad deportiva que ha marcado los últimos años del fútbol femenino mundial.