LaLiga denunciará una agresión a Camavinga en el Camp Nou

En el minuto 88 del partido, Mbappé marcó a puerta vacía el gol de la victoria del Real Madrid (1-2) después de una gran acción individual de Camavinga.

Varios jugadores madridistas fueron a abrazar al centrocampista francés y en grupo se dirigieron hacia uno de los fondos del campo, momento en el que aficionados del Barcelona arrojaron objetos a los futbolistas del equipo blanco y unos pocos consiguieron alcanzar a Camavinga con los mástiles de sus banderas.

Tras lo ocurrido, los jugadores del Real Madrid apartaron al jugador francés de la zona más cercana a la grada.

LaLiga señaló que fue conocedora de los hechos a través de varios vídeos difundidos en internet en los que se ve la agresión, por lo que ha decidido denunciarla ante el Comité de Disciplina de la RFEF.