Xavi Espart estará siete semanas de baja por una lesión en el tobillo derecho

En el encuentro disputado este domingo en el Spotify Camp Nou (1-2), Espar tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 de partido tras una entrada de Tchouaméni, y fue sustituído por Alejandro Balde.

La baja del lateral catalán agrava los problemas del técnico, Hansi Flick, para confeccionar una defensa de garantías en los próximos partidos, pues también están lesionados Eric García, Andreas Christiansen y Jules Kounde.