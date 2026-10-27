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Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 19:25

Batacazo del Arsenal, eliminado en la Copa de la Liga por un Cuarta división

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Londres, 27 oct (EFE).- Batacazo tremendo del campeón de la Premier League y finalista de la Champions. Los de Mikel Arteta, sonrojados, cayeron en la tanda de penaltis contra el Fleetwood Town, equipo de League Two (Cuarta división) y se quedan fuera de la Copa de la Liga.

Por EFE
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El Fleetwood, que fue ganando buena parte del partido y jugó los minutos finales con uno más por expulsión del joven Max Dowman, logró la gran sorpresa de la competición en una tanda de penaltis en la que solo hubo un fallo, el de Bruno Guimaraes, que revivió la pesadilla de Gabriel Magalhaes en la final de la Champions contra el Paris Saint Germain.

El Arsenal, en lo que parecía una visita rutinaria a un estadio con capacidad para 5000 espectadores y llamado, curiosamente, Highbury, se complicó la vida a los veinte minutos, cuando el joven de 17 años Marli Salmon estuvo muy blando al encimar dentro del área a Aarón Loupalo-Bi, que se hizo hueco y batió a Illan Meslier, titular por delante de Kepa.

El modesto Fleetwood, sobre cuyo campo se voló un dron que obligó a parar el partido varios minutos, consiguió aguantar la ventaja hasta el minuto 50, cuando Viktor Gyökeres marcó uno de los goles más feos posibles. Pese a que el Arsenal las tuvo para ganar y que el Fleetwood jugó durante diez minutos con un futbolista más por la expulsión de Dowman por soltar una patada a un contrario sin el balón en juego, el partido se marchó a la tanda de penaltis.

Y ahí el héroe fue Jay Linch, el portero del Fleetwood. Ya había sido el hombre del partido al evitar sobre la línea y a la desesperada un gol cantado de Ben White en el tiempo de descuento, pero el penalti que le adivinó a Bruno Guimaraes le hace un hueco en los libros de historia del Fleetwood.

Con su parada y el acierto posterior de Conor Haughey, el Fleetwood completó una de las sorpresas más grandes de la historia de la competición, al tiempo que los jugadores del Arsenal se encaminaron casi sin despedirse a los vestuarios tras recibir una buena cura de humildad.

El Fleetwood se une en los cuartos de final de la Copa de la Liga al Bradford City, de League One, que venció por 2-0 al Peterborough.

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