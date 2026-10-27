Denuncian insultos, lanzamiento de objetos y golpe a Camavinga en el Barcelona-Real Madrid

El escrito de LaLiga menciona 17 incidencias en el encuentro, 10 de ellas de aficionados del Barcelona, como insultos al jugador del Real Madrid Marc Cucurella y al técnico portugués José Mourinho y el lanzamiento de botellas, latas, mecheros y un dispositivo de vapeo (vaper), durante la celebración del segundo gol del Real Madrid, sin que ninguno impactara contra los jugadores visitantes.

En el texto que remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia, LaLiga reseñó que por estos hechos se activó la primera fase del protocolo de actuación por lanzamiento de objetos y el encuentro permaneció detenido durante 1 minuto y 20 segundos, situación reflejada en el acta arbitral.

También que en ese momento, en el minuto 87, durante la celebración del segundo gol del equipo visitante, un aficionado local, integrante de la «Grada Gol 1957» y ubicado en el Gol Sud, sectores 23-24, golpeó con una bandera al jugador visitante Camavinga, reprodujo el documento de LaLiga que refirió los insultos que en 7 ocasiones profirieron aficionados del Real Madrid.

Entre otras incidencias de la jornada, la denuncia de LaLiga refleja a su vez insultos a los españoles en los partidos Alavés-Vitoria y Athletic-Getafe, en el que también menciona los dirigidos al agitador Vito Quiles como ocurrió en el Real Sociedad-Levante.

LaLiga, que solicita desde hace años más competencias para luchar contra la violencia en los estadios, recoge, a través de su plataforma LALIGAVS, los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos para contribuir a ello.