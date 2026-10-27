El Brujas declara intransferible este invierno al joven delantero Nicolò Tresoldi

Bruselas, 27 oct (EFE).- El Brujas no tiene intención de vender en el mercado de invierno al joven delantero ítalo-alemán Nicolò Tresoldi, que con sólo 22 años está brillando en el inicio de una temporada en la que suma 12 goles en 14 partidos, incluidos dos tripletes, uno de ellos en San Siro ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.