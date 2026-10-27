El Brujas declara intransferible este invierno al joven delantero Nicolò Tresoldi

"Nicolò no tiene precio, y tampoco lo tendrá", declaró un directivo del Brujas al diario flamenco Het Nieuwsblad, en medio de los rumores sobre el interés de algunos de los principales clubes europeos por hacerse con los servicios del atacante.
Tresoldi, que el pasado domingo marcó los tres goles de la victoria del Brujas ante el Saint-Trond (3-2), acumula siete tantos en sus últimos cuatro encuentros con el club belga y figura entre los máximos goleadores tanto de la liga de Bélgica como de la Liga de Campeones.
El Arsenal, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Milan figuran entre los equipos a los que la prensa deportiva ha atribuido interés por el delantero, cuyo valor de mercado se ha disparado y por el que el Brujas habría rechazado una oferta de 35 millones de euros de la Roma el pasado verano.
El club belga, que tiene al futbolista bajo contrato hasta junio de 2029, considera que su salida en enero está descartada, aunque no cierra la puerta a un traspaso millonario el próximo verano.