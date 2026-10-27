LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y trabaja para superar la situación

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes", afirmó este martes el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong.

En un mensaje en redes sociales, LaLiga aseguró que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas".

"Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", añadió.

LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".

El presidente del organismo, Javier Tebas, también trasladó personalmente las disculpas de LaLiga al pueblo chino y recordó que durante muchos años han "construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español".

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos", agregó.

Tebas subrayó a su vez que el compromiso de LaLiga "con China, su pueblo y sus instituciones es firme". "Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual", defendió.

LaLiga reaccionó así tras el anuncio de la televisión estatal china CCTV de suspender las retransmisiones de esta y los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé tras la citadas declaraciones del francés.

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.

La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su 'meme' favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.