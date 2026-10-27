Televisión estatal china suspende emisión de LaLiga tras polémica con Mbappé, según medio

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.

La suspensión también fue recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper.

La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

Dongpeng Beverage Group, mediante su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo -semejante a X, censurada en China- en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con el jugador y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

A estos anuncios se unieron los de Mengniu y Milkground, que también confirmaron el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero francés, aunque ninguna de las compañías precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión.

En los últimos meses, los anuncios en los que Mbappé patrocinaba las bebidas de Bu Shui La habían aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, especialmente durante el Mundial de fútbol de 2026.

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi, mientras que Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas comerciales.

Por su parte, la plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, informó este martes de que su colaboración con Mbappé concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y anunció que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador.

El diario oficialista Global Times dedicó un editorial al asunto en el que destacó cómo numerosos internautas chinos reclamaron una disculpa del futbolista, con la difusión en Weibo -semejante a X, censurada en China- de una etiqueta que puede traducirse como "Mbappé todavía debe una disculpa".

"Cuanto mayor sea la influencia de una estrella del fútbol, más cuidadosa debe ser con sus palabras y acciones", declaró al periódico el comentarista deportivo Zhu Meng, quien sostuvo que los buenos resultados sobre el terreno de juego no conceden a los jugadores el privilegio de ignorar el respeto hacia los demás.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su 'meme' favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

La controversia se suma a otros episodios recientes relacionados con entidades del fútbol español en China, donde en septiembre medios oficiales criticaron al Real Madrid por un mensaje que mencionaba conjuntamente a Nepal y el Tíbet tras una riada, una formulación considerada "incorrecta" por la prensa local.

En abril, el FC Barcelona pidió disculpas tras la aparición de una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional, mientras que en febrero el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.