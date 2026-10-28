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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 07:50

Antony no jugará con el Betis en Copa del Rey por un proceso vírico

Imagen sin descripción

Sevilla (España), 28 oct (EFE).- El extremo brasileño del Betis Antony Dos Santos no ha viajado este miércoles a Madrid para el duelo de Copa del Rey ante el Navalcarnero por un proceso vírico del que ha informado el club.

Por EFE
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El Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, viajó este miércoles en avión a tierras madrileñas para el choque que disputará esta tarde en el estadio Santo Domingo, de la localidad madrileña de Alcorcón (por la imposibilidad de disputar el encuentro en el estadio del Navalcarnero), correspondiente a la primera fase de la competición copera.

Con la baja de Antony, la convocatoria es la formada por Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González; Aitor Ruibal, Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Llorente, Valentín, Fran García; Deossa, Fidalgo, Fornals, Losada, Lo Celso, Marc Roca, Ceballos, Isco, Abde, Riquelme, Troy Parrott y Morante.

El Betis se mide en esta primera ronda de la Copa del Rey al Navalcarnero, equipo que disputa la Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español).

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