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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 09:40

Aplazan en España los partidos de hoy de Copa del Rey por grave accidente ferroviario

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Madrid, 28 oct (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo, centro de España), que ha dejado al menos 30 fallecidos.

Por EFE
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"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.

La RFEF señaló también que en próximas fechas informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente", afirmó.

El aplazamiento afecta a los encuentros programados para esta jornada Utebo (2A RFEF)-Sabadell (2a), Pamplona (3a RFEF)-Eibar (2a), Poblense (2a RFEF)-Ceuta (2a), Coruxo (2a RFEF)-Zamora (1a RFEF), Club Portugalete (2a RFEF)-Real Unión (1a RFEF), Anaitasuna (Regional)-Alavés (1a), Tarancón (3a RFEF)-Levante (1a), Peña Sport (3a RFEF)-Huesca (1a RFEF), Amorebieta (2a RFEF)-Logroñés (1a RFEF), Mijas Las Lagunas (2a RFEF)-Jaén (1a RFEF), Alcoyano (2a RFEF)-Mallorca (2a), Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF)-Leganés (2a), Covadonga (3a RFEF)-Valladolid (2a), Numancia (2a RFEF)-Oviedo (2a), Badajoz (2a RFEF)-Tenerife (2a), Puertollano (2a RFEF)-Albacete (2a), Cieza (2a RFEF)- Granada (2a), Reus Reddis (2a RFEF)-Barakaldo (1a RFEF), Minera (2a RFEF)-Cartagena (1a RFEF), Gimnástica Torrelavega (2a RFEF)-Ourense (2a), Navalcarnero (2a RFEF)-Betis (1a), Salamanca (2a RFEF)-Celta (1a), Xerez (2a RFEF)-Cádiz (2a) y Tavernes (Regional)-Valencia (1a).

Para mañana hay programados otros 14 partidos: Atlético Baleares-Eldense, Calatayud-Osasuna, Lebrijana-Getafe, San Sebastián de los Reyes-Coria, Antequera-Águilas, Conquense-Castellón, Guijuelo-Real Sporting, Laredo-Burgos, Real Ávila-Unionistas de Salamanca, Varea-Andorra, Auriense-Deportivo, Ribadesella-Racing Club, AE Prat-Athletic Club y Hortaleza-Sevilla.

Tras conocerse el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de la mañana, la RFEF comunicó la cancelación del acto de firma y renovación de Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala y campeón de Europa en 2026, previsto para la mañana de este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares.

El organismo también mostró su consternación "por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo" este miércoles y trasladó su "más sentido pésame" por los fallecidos y su apoyo a las personas afectadas.

"Consternados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. La RFEF desea trasladar su más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como mandar todo su apoyo a las personas afectadas", afirmó tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos.

También LaLiga expresó "su más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo y transmitimos nuestro pésame a los familiares de las víctimas". "Nuestros pensamientos están con todas las personas heridas y afectadas", escribió en redes sociales.

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