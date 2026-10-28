ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 18:50

Arbeloa se queda sin Copa de la Liga

Imagen sin descripción

Londres, 28 oct (EFE).- El Crystal Palace apeó al Fulham de Álvaro Arbeloa de la Copa de la Liga y acabó con la racha de dos victorias consecutivas de los 'Cottagers', que se llevaron una importante decepción en casa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los de Arbeloa, que partían como favoritos contra un Palace con muchas rotaciones, sucumbieron por un gol de Eddie Nketiah a los 37 minutos, cuando el ex del Arsenal enganchó de primeras un centro de Óscar Mingueza.

El tanto del inglés, pese a la decena de centros que tiró el Fulham, aguantó todo el partido. Arbeloa, que puso como titular a César Palacios, tiró de Gonzalo García para los veinte minutos finales y el ex del Real Madrid estuvo cerca de empatar en un remate de cabeza en el tiempo de descuento.

Así acaban las esperanzas de Arbeloa de avanzar a los cuartos de final, por lo que ahora podrá centrarse en la Premier League hasta que arranque el siguiente torneo copero, la FA Cup, en enero.

Los 'Cottagers', tras ganar a Hull City y Convetry City en Premier, están fuera de la zona de descenso, pero este fin de semana visitarán uno de los campos más complicados de la liga, el Villa Park del Aston Villa.

Lo
más leído
del día

01
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
02
Economía
¿IPS retirará sus fondos de Ueno? La respuesta al pedido de gremios y asegurados
Ver más
03
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
04
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
05
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más

Te puede interesar