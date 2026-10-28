Dictan la prisión de empresario imputado por supuesta millonaria estafa inmobiliaria

El representante de la firma Hupi Constructora SA, Carlos Gilberto Rebollo Peralta (47 años), imputado por supuesta estafa deberá cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú). Así lo determinó el juez penal de Garantías N° 8 José Agustín Delmás, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 75.

El magistrado tomó en cuenta que la investigación fiscal se encuentra en un estado incipiente, por lo que “existen altas probabilidades de que el imputado influya negativamente en la investigación”, para decretar la prisión preventiva.

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Imputación por supuesta estafa estima perjuicio en más de G. 200 millones

El agente fiscal Silvio Alegre, de la Sede 1 del Ministerio Público, en Asunción, formuló imputación contra Rebollo Peralta por la supuesta comisión del hecho punible de estafa que habría generado un perjuicio patrimonial total de G. 237.189.450, en el marco de la compra y venta de dos departamentos.

En este caso, resultaron víctimas Jorge Nicolás Verzbickis Fernández y Lidia Cristina Amalia Fernández de Verzbickis, quienes habían acordado individualmente la compra de dos unidades de departamentos, en el marco de de un proyecto inmobiliario denominado Residencial Las Orquídeas, ubicado en Lambaré.

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Firma vendió departamentos en edificio en Lambaré sin estar habilitada

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación, el 21 de febrero de 2023, en la sede de la firma Hupi Constructora SA, ubicada en Asunción, Jorge Verzbickis Fernández y Juan Esteban Candia suscribieron contrato de compraventa a crédito con certificación de firmas, en carácter de comprador y vendedor, respectivamente.

Verzbickis Fernández abonó entonces la suma de G. 118.594.725, según factura obtenida por la Fiscalía y un mandato de solicitud de crédito bancario a favor de la empresa Hupi Constructora SA, por G. 276.721.025. Idéntica operación contractual la celebró Lidia Fernández de Verzbickis con Candia.

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Los contratos firmados por Jorge Verzbickis Fernández y Lidia Fernández de Verzbickis con Juan Candia fueron celebrados en el marco de la compraventa de departamentos, los cuales una vez terminados se entregarían a los respectivos compradores, quienes otorgarían como garantía a la entidad bancaria el bien inmueble, para el desembolso al Fondo de Inversión, administrado p o r la firma Cadiem Administradora De Fondos Patrimoniales de Inversión SA.

Sin embargo, los departamentos identificados como N° 206 con garaje 073 y N° 205 con garaje 074 no fueron entregados a los compradores.

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Es más, la empresa Hupi Constructora SA, al tiempo de celebrarse los contratos, no se encontraba habilitada para vender departamentos del proyecto inmobiliario denominado Residencial Las Orquídeas, en forma directa con particulares por cuenta del Fondo de Inversión, según informó la firma Cadiem.

Empresario tiene otras nueve causas penales por causas similares

Según refiere el escrito fiscal, la empresa Hupi Constructora SA realizó las operaciones sin contar con el poder especial para ello y a su vez, sin concluir con la entrega de los departamentos, lo que constituye la declaración falsa que generó el error en los compradores, lo que posibilitó el beneficio patrimonial indebido que obtuvo la empresa constructora, representada por el imputado.

El representante del Ministerio Público añadió en su imputación que Rebollo Peralta actualmente afronta otras nueve causas penales tramitadas en otros juzgados por hechos de la misma naturaleza, por lo que la atribución de los hechos en la referida imputación no constituiría un hecho aislado, sino más bien una conducta reiterada como representante de Hupi Constructora SA.