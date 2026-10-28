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Política
28 de octubre de 2026 - 13:22

Honor Colorado: estos son los últimos tres “cartistas” del Senado

El presidente de la República, Santiago Peña, el senador Gustavo Leite y el expresidente Horacio Cartes, sancionado y declarado como "significativamente corrupto" por Estados Unidos.
El presidente de la República, Santiago Peña, el senador Gustavo Leite y el expresidente Horacio Cartes. Foto: archivo.

Esta mañana, el senador Gustavo Leite (ANR.HC) dio entrada a una solicitud de formación de una nueva bancada denominada “bancada Independiente A.N.R. – Honor Colorado” y que estaría conformada por los últimos tres legisladores leales a Horacio Cartes en la Cámara Alta. En esta nota, más detalles.

Por ABC Color
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A través de su cuenta de X, el exministro de industria y comercio publicó una nota dirigida a la mesa directiva del Senado en la que solicitan la formación de una nueva bancada dentro del pleno. Esta se denomina “Bancada Independiente A.N.R. – Honor Colorado” y está conformada apenas por tres legisladores. Estos serían el mismo Gustavo Leite, Lizarella Valiente y Antonio Barrios, a quien se lo presenta como el líder del bloque.

Lea más: Quiebre en el cartismo: Peña afirma que Alliana tiene su “apoyo incondicional” para elegir su dupla presidencial

“La postura es siempre la misma, nosotros queremos cooperar. El senador Barrios y yo hemos votado por todos los proyectos del gobierno menos el de la derogación de la Unión Europea al inicio del mandato. Nosotros somos compañeros del gobierno para hacer bien las cosas”, explicó Leite sobre esta decisión.

¿Se consideran disidentes?

Consultado sobre si el grupo se define como disidente, Antonio Barrios dijo que van a acompañar todo lo que beneficie al país. “De de mi parte y también de las personas con quienes hablo, no hay ninguna duda de que nosotros somos cartistas porque somos cartistas desde su fundación. Si acompañar los proyectos que envía el presidente de la República que beneficien al Paraguay es ser oficialista, vamos a ser oficialistas porque vamos a aprobar todos esos proyectos”, dijo el líder del trío cartista.

Lea más: Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

Agregó que este pedido es simplemente una búsqueda de identidad. “Nosotros tenemos que tener una identidad dentro del parlamento y como somos una bancada que no se sumó a la nueva línea oficialista, entonces seguimos perteneciendo a la bancada de Honor Colorado. Somos tres miembros hasta el momento pero esa lista está abierta y hay muchas consultas al respecto”, dijo Barrios.

Cabe resaltar que tanto Leite como Barrios son señalados como los “mordedores matriculados” por referentes que eligieron el bando Peña/Alliana y los acusaron de ser los principales responsables de la ruptura interna de Honor Colorado.

Lea más: ¿Caramelito por no ser la dupla de Alliana? Latorre fue sondeado para la presidencia de la ANR

“Hay una sola bancada de Honor Colorado que es esta, la que nosotros lideramos. Ellos (los peñistas) son todos amigos. Yo creo que en el corazón son todos de la bancada de Honor Colorado. La única instrucción que tenemos es la de acompañar los proyectos que beneficien al país”, cerró Barrios.

Documento oficial de la Cámara de Senadores, encabezado con 'Centenario de la Paz del Chaco', firmado por los senadores.
Leite, Barrios y Lizarella solicitaron formalmente la creación de una nueva bancada en Cámara de Senadores.

Así se conforma la nueva bancada

  • Denominación: Bancada Independiente A.N.R. – Honor Colorado.
  • Lider del bloque: Antonio Barrios.
  • Vicelíderes del bloque: Gustavo Leite y Lizarella Valiente.
  • Integrantes: Antonio Barrios, Gustavo Leite Gusinky y Lizarella Valiente.

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