Honor Colorado: estos son los últimos tres “cartistas” del Senado

A través de su cuenta de X, el exministro de industria y comercio publicó una nota dirigida a la mesa directiva del Senado en la que solicitan la formación de una nueva bancada dentro del pleno. Esta se denomina “Bancada Independiente A.N.R. – Honor Colorado” y está conformada apenas por tres legisladores. Estos serían el mismo Gustavo Leite, Lizarella Valiente y Antonio Barrios, a quien se lo presenta como el líder del bloque.

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“La postura es siempre la misma, nosotros queremos cooperar. El senador Barrios y yo hemos votado por todos los proyectos del gobierno menos el de la derogación de la Unión Europea al inicio del mandato. Nosotros somos compañeros del gobierno para hacer bien las cosas”, explicó Leite sobre esta decisión.

¿Se consideran disidentes?

Consultado sobre si el grupo se define como disidente, Antonio Barrios dijo que van a acompañar todo lo que beneficie al país. “De de mi parte y también de las personas con quienes hablo, no hay ninguna duda de que nosotros somos cartistas porque somos cartistas desde su fundación. Si acompañar los proyectos que envía el presidente de la República que beneficien al Paraguay es ser oficialista, vamos a ser oficialistas porque vamos a aprobar todos esos proyectos”, dijo el líder del trío cartista.

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Agregó que este pedido es simplemente una búsqueda de identidad. “Nosotros tenemos que tener una identidad dentro del parlamento y como somos una bancada que no se sumó a la nueva línea oficialista, entonces seguimos perteneciendo a la bancada de Honor Colorado. Somos tres miembros hasta el momento pero esa lista está abierta y hay muchas consultas al respecto”, dijo Barrios.

Cabe resaltar que tanto Leite como Barrios son señalados como los “mordedores matriculados” por referentes que eligieron el bando Peña/Alliana y los acusaron de ser los principales responsables de la ruptura interna de Honor Colorado.

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“Hay una sola bancada de Honor Colorado que es esta, la que nosotros lideramos. Ellos (los peñistas) son todos amigos. Yo creo que en el corazón son todos de la bancada de Honor Colorado. La única instrucción que tenemos es la de acompañar los proyectos que beneficien al país”, cerró Barrios.

Así se conforma la nueva bancada