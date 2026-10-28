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Sexualidad
28 de octubre de 2026 - 13:41

La masturbación en pareja: el tabú silencioso que puede salvar tu vida íntima

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.
Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.Shutterstock

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía. No es una señal de fracaso sexual: depende del acuerdo, el contexto y la comunicación.

Por ABC Color
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La masturbación en pareja puede incluir que cada persona explore su propio cuerpo en presencia de la otra, que exista estimulación mutua o que se integre como parte de un encuentro íntimo. No hay una única forma correcta ni una frecuencia esperable.

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.
Sentirse observado sin juicio, poder decir “así me gusta” o detenerse sin conflicto puede reforzar la confianza.

Su valor no está en cumplir una técnica, sino en ampliar el repertorio de intimidad. Para algunas personas, permite participar sin la exigencia de llegar a un orgasmo; para otras, es una manera de mostrar qué tipo de contacto resulta agradable sin tener que explicarlo solo con palabras.

Lea más: ¿Es normal necesitar lubricante para tener relaciones sexuales?

Por qué puede bajar la presión y favorecer el deseo

El deseo sexual no funciona como un interruptor permanente. Estrés, cansancio, crianza, conflictos, cambios hormonales, dolor, medicamentos y problemas de salud mental pueden modificar la disponibilidad erótica. En esos períodos, la expectativa de que todo encuentro debe seguir un guion —iniciativa, excitación, orgasmo— puede aumentar la ansiedad.

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.
El deseo sexual no funciona como un interruptor permanente.

La masturbación compartida puede disminuir esa presión porque separa la intimidad de la obligación de “funcionar”. Desde la psicología sexual, esto importa: la ansiedad de desempeño activa la vigilancia sobre el propio cuerpo y dificulta registrar placer, seguridad y conexión.

También puede ayudar a comprender una diferencia frecuente en las parejas: dos personas pueden quererse, sentirse atraídas y, aun así, no tener el mismo ritmo o las mismas vías de excitación. Esa variabilidad no prueba falta de amor ni desinterés.

Lea más: ¿El orgasmo puede aliviar los cólicos menstruales? Qué dice la evidencia

El cerebro, el cuerpo y la sensación de cercanía

La respuesta sexual combina estímulos físicos, atención, emociones y contexto. Durante la excitación intervienen circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, mientras que sustancias como la dopamina participan en la motivación y el placer. Tras el orgasmo pueden producirse cambios asociados a relajación y bienestar, aunque la experiencia es muy individual.

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.
La respuesta sexual combina estímulos físicos, atención, emociones y contexto.

La cercanía, sin embargo, no depende únicamente de la biología. Sentirse observado sin juicio, poder decir “así me gusta” o detenerse sin conflicto puede reforzar la confianza. En ese sentido, la práctica puede ser valiosa incluso si no termina en orgasmo ni deriva en otras formas de sexo.

Un tabú que suele confundirse con rechazo

Muchas personas aprendieron que masturbarse dentro de una relación implica que la pareja “no alcanza”. Es una interpretación extendida, pero no necesariamente cierta. La masturbación puede responder a necesidades de descanso, regulación emocional, curiosidad, privacidad o diferencias de deseo que no invalidan el vínculo.

Lea más: Cuando tu pareja se convierte en tu todo: los riesgos de hacer del amor la única red afectiva

El problema aparece menos en la práctica que en el silencio. Si una persona la vive como un espacio propio y la otra la interpreta como exclusión, puede instalarse resentimiento. Hablarlo fuera de un momento íntimo suele ser más útil que exigir explicaciones en caliente: preguntar qué significa para cada quien, qué resulta cómodo y qué límites son importantes.

¿Tiene beneficios para la salud sexual?

La masturbación es considerada una conducta sexual normal por organizaciones médicas y de salud sexual. Puede facilitar el autoconocimiento corporal y, en algunas personas, aliviar tensión o favorecer el sueño. En pareja, su principal beneficio potencial es comunicacional: permite identificar preferencias y reducir guiones rígidos sobre cómo “debería” ser el sexo.

Masturbarse en pareja puede ser una forma de conocer mejor el deseo, reducir la presión por “rendir” y recuperar cercanía.
En pareja, el principal beneficio potencial de la masturbación es comunicacional: permite identificar preferencias y reducir guiones rígidos sobre cómo “debería” ser el sexo.

No previene por sí misma las infecciones de transmisión sexual si hay intercambio de fluidos o contacto con juguetes sexuales compartidos. La higiene, el uso de barreras cuando corresponda y no compartir objetos sin limpiarlos o protegerlos siguen siendo medidas relevantes.

Cuándo conviene consultar

No hace falta buscar ayuda profesional por masturbarse, hacerlo en pareja o preferirlo en ciertos momentos. Conviene consultar con sexología clínica, ginecología, urología o salud mental si hay dolor persistente, dificultades que generan malestar, pérdida brusca de deseo, compulsión que interfiere con la vida cotidiana o conflictos de pareja que no pueden conversarse sin miedo, culpa o coerción.

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