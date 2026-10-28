ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 03:45

China confirma que no emitirá LaLiga y ve insuficientes las disculpas del Real Madrid

Imagen sin descripción

Pekín, 28 oct (EFE).-La radiotelevisión estatal china confirmó que suspendió la retransmisión de LaLiga por las declaraciones de Kylian Mbappé y rechazó este miércoles las explicaciones del Real Madrid, al considerar que las palabras del jugador "trascienden la libertad de expresión" y que el equipo no puede eludir su responsabilidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró hoy que no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y de que tiene derecho a expresar sus opiniones personales.

La entidad, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado aseguró hoy que las declaraciones del delantero francés "ofendieron al pueblo chino" y "traspasaron límites fundamentales", y sostuvo que el Real Madrid, como club al que pertenece el jugador, no puede desentenderse de lo sucedido.

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", aseguró el comunicado.

La controversia comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista por su 'meme' favorito, respondiera que el que más le divertía era uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.

Las declaraciones provocaron este martes la ruptura de los acuerdos comerciales del jugador con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a sus contenidos en plataformas digitales del país.

Ese mismo día, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, remitió una carta a CMG en la que condenó el comportamiento del futbolista, lo calificó de "inaceptable" y pidió disculpas por la ofensa causada.

La radiotelevisión respondió que LaLiga, el Real Madrid y, especialmente, Mbappé debían disculparse públicamente y remitir una carta de disculpas por escrito.

El delantero difundió posteriormente un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

Tebas también se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia, en un contexto en el que LaLiga mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
03
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
04
Polideportivo
La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica
Ver más
05
Policiales
Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas
Ver más

Te puede interesar