‘Cuti’ Romero ultima su recuperación para la visita del Atlético de Madrid al Levante

Romero se ha perdido por ese motivo los dos últimos encuentros del equipo rojiblanco, tanto el empate ante el Stuttgart en la Liga de Campeones (1-1) como el triunfo por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga EA Sports, pero podría estar ya disponible para la visita al estadio Ciudad de Valencia, en la que serán baja Koke Resurrección y Johnny Cardoso.

El capitán del Atlético se recupera de una lesión muscular y ha sido baja en los últimos cuatro partidos (contra el Manchester United, el Espanyol, el Stuttgart y el Deportivo), mientras que el medio centro estadounidense sufrió una dolencia muscular de bajo grado en el compromiso de hace una semana frente al Stuttgart, con lo que no jugó ante el Deportivo.

Ninguno de los dos se ha incorporado todavía a la dinámica del grupo, que se ejercitó este miércoles en el estadio Metropolitano de la capital española.