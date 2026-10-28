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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 15:35

Eder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol hasta 2028

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Barcelona, 28 oct (EFE).- Eder Sarabia será el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028, según informó el club catalán este miércoles.

Por EFE
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El técnico bilbaíno, de 46 años, tomará el relevo en el banquillo blanquiazul de Manolo González, destituido este martes tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao (4-3), un equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

Sarabia será presentado el próximo martes, 3 de noviembre, en el RCDE Stadium y no dirigirá al conjunto blanquiazul este viernes contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Lo hará Sergio García, técnico del filial y que también comparecerá en la habitual rueda de prensa previa al duelo liguero.

El nuevo responsable del banquillo blanquiazul fue asistente de Quique Setién en Las Palmas, Betis y Barcelona, antes de ocupar el puesto de primer entrenador en el Andorra y el Elche.

Pese a lograr la permanencia la pasada temporada, Sarabia renunció a seguir al frente del conjunto ilicitano, aunque tenía contrato en vigor, por motivos personales.

Su idea, en principio, era tomarse un año sabático, pero finalmente ha aceptado el reto de dirigir al Espanyol, cuyo relevo en el banquillo era una secreto a voces desde que el pasado sábado cayó ante el Racing en Santander (2-1) y acabó la jornada en puestos de descenso.

Esa derrota confirmó la decadencia deportiva de un equipo que solo ha conseguido cuatro victorias en todo 2026 y que necesitaba un golpe de timón que ha empezado cobrándose una víctima en el banquillo.

Eder Sarabia, que siempre ha defendido en su pizarra un fútbol ofensivo en el que el balón es el protagonista, llega al Espanyol junto a Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González. Este último fue jugador del Espanyol entre 2014 y 2017, antes de fichar por el Olympique de Marsella francés.

La elección del preparador vasco para suplir a González será explicada por el director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', este jueves, cuando comparecerá en rueda de prensa en el RCDE Stadium (12:30 horas) para analizar el delicado momento por el que atraviesa el equipo catalán.

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